Кризис спроса наблюдается в российской экономике – Решетников

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Российская экономика в настоящее время испытывает кризис спроса. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"В настоящее время у нас в экономике развивается то, что мы называем кризисом спроса, когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике", – цитирует его РИА Новости.

По словам Решетникова, об этом свидетельствуют данные кассовых аппаратов. В последнее время они фиксируют выручку на 10% меньше, чем за неделю с 13 по 19 февраля, которая была принята за эталонную.

В то же время Решетников отметил, что опасения возникновения кризиса предложения на российском рынке на фоне санкций не оправдались. В настоящее время, отмечает он, компании работают над перенастройкой производственных процессов, однако ситуация в разных отраслях экономики отличается: медленнее всего адаптируется автомобилестроение.

Накануне Решетников высказался относительно крепкого рубля. По его словам, высокий курс российской валюты вредит экономике страны: на этом фоне продукция отечественных производителей становится неконкурентоспособной как на внутреннем рынке, так и на внешних.

В связи с этим он заявил о необходимости постепенного возвращения к равновесному курсу рубля посредством снижения норматива обязательной продажи валютной выручки.

