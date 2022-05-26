Решетников заявил о необходимости возврата к "равновесному курсу" рубля

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что России необходимо возвращаться к "равновесному курсу" рубля, снижая норматив обязательный продажи валютной выручки. По его словам, в текущей ситуации бизнес не сможет развивать проекты по импортозамещению.

Министр пояснил, что серьезный вызов представляет локальный минимум курса доллара, при котором рубль будет сильнее ощущать давление импорта, конкурировать и проигрывать. По его словам, эффективный курс рубля на 40% крепче, чем в среднем за последние пять лет.

"Большая часть экспорта, этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами на энергоносители и так далее. Но, например, ряд позиций в сельском хозяйстве, те же производители мяса, говорят, что они с таким курсом становятся неконкурентоспособны на внешних рынках", – приводит слова Решетникова РИА Новости.

Ранее глава Минэкономразвития заявил, что крепкий рубль вредит конкурентоспособности российской продукции. В связи с этим он коснулся вопроса дальнейшего снижения ключевой ставки. По его словам, у Центробанка есть возможность сделать это в начале июня.

26 мая Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 14 до 11%. Регулятор объяснил это сокращением рисков для финансовой стабильности РФ, что и создало условия для снижения ставки.

