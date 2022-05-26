Высокий курс рубля создает риски для российской экономики – Решетников

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Крепкий рубль вредит конкурентоспособности российской продукции, поэтому необходимо принимать меры по возвращению старого курса российской валюты. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Тот курс, который сейчас есть, – он в долгосрочном плане представляет проблему... <...> Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию", – цитирует его ТАСС.

Из-за высокого курса рубля отечественные товары будут не только испытывать давление на внутреннем рынке, но и станут неконкурентоспособными на рынках внешних, считает чиновник. В этих условиях говорить о реализации проектов импортозамещения не приходится.

По его словам, важно постепенно возвращаться к прежнему курсу рубля. В связи с этим он коснулся вопроса дальнейшего снижения ключевой ставки. По его словам, у Центробанка есть возможность сделать это в начале июня.

Ранее, в четверг, Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 14 до 11%. Регулятор объяснил это сокращением рисков для финансовой стабильности РФ, что и создало условия для снижения ставки.

На этом фоне начала слабеть российская валюта. Накануне курс евро опускался ниже 58 рублей впервые с 2015 года, а доллар торговался на уровне 56 рублей. По состоянию на 16:30 26 мая европейская валюта торговалась уже на отметке 68,14 рубля, а американская – 64,5 рубля. Обе валюты продолжили свой рост.

