Курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро в ходе торгов впервые с июня 2015 года опустился ниже 58 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
В начале торговой сессии стоимость европейской валюты опустилась на 56 копеек – до 57,99 рубля. Доллар между тем подешевел на 80 копеек, до 56 рублей, что является для российской валюты наилучшим показателем с февраля 2018 года.
Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили о достижении пиковых значений в укреплении рубля. В ведомстве отметили, что импорт и потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям.
Между тем экономист и профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко не исключает рисков "голландской болезни" на фоне серьезного укрепления рубля. Под этим понятием имеют в виду ситуацию, когда на фоне роста экспорта товаров какой-то одной отрасли приток иностранной валюты снижает инфляцию в стране, но при этом тормозит развитие других отраслей и мешает экономическому росту.
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