В Минэкономразвития РФ сообщили о достижении пиковых значений укрепления рубля

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Минэкономразвития РФ заявило о достижении пиковых значений в укреплении курса рубля, сообщает ТАСС.
"По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям", – пояснили в ведомстве.
Кроме того, на укрепление национальной валюты должно оказать влияние снижение ЦБ РФ ключевой ставки.
Ранее Владимир Путин заявил, что переход России на расчеты в национальных валютах с другими странами, в том числе с Белоруссией, дает эффект. Президент добавил, что российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар, несмотря на все сложности.
До этого агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.
ЦБ РФ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году
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