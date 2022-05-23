Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
К 16:22 по московскому времени евро опустился до 58,93 рубля, теряя 6,19%. К 16:25 валюта ускорила падение на 6,45%, достигая 58,77 рубля.
Также курс доллара упал на 4,59%, до 57,47 рубля.
Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко заявил, что приток экспортных доходов от продажи углеводородов по высоким ценам и укрепление рубля, в том числе за счет внутренних валютных ограничений, несут риски "голландской болезни" экономики.
Под "голландской болезнью" понимается резкое укрепление национальной валюты за счет активного роста экспорта товаров одной доминирующей отрасли. Она приводит к снижению инфляции, но тормозит развитие других отраслей и мешает экономическому росту.
Рубль продолжил укрепление на валютном рынке
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