В Минэкономразвития спрогнозировали снижение ВВП РФ на 7,8% по итогам 2022 года

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В министерстве экономического развития РФ прогнозируют снижение российского ВВП на 7,8% по итогам текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

"ВВП в базовом варианте начинает медленно восстанавливаться с IV квартала 2022 года. Но в целом в 2023 году рост остается отрицательным, потому что в базе у нас сильный I квартал 2022 года", – отметил представитель Минэкономразвития.

В 2023 году ВВП страны снизится еще на 0,7%, что тем не менее лучше предыдущего прогноза. По его словам, основной вклад в отрицательную динамику ВВП в текущем году внесет снижение потребления, обусловленное сокращением доходов населения на 6,8% и ростом безработицы до 6,7%.

Ранее представитель ведомства сообщил, что базовый прогноз Минэкономразвития исходит из того, что антироссийские санкции сохранятся минимум до 2025 года. При этом не исключено их ужесточение.

