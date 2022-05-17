В Минэкономразвития спрогнозировали сохранение санкций против РФ до 2025 года

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Базовый прогноз Минэкономразвития исходит из того, что антироссийские санкции сохранятся минимум до 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

"Мы исходим из того, <...> что в целом ожидаем некое ужесточение (санкций. – Прим. ред.). Из того, как это все будет имплементироваться. Потому что очень большой вопрос по имплементации этих решений", – сказали в министерстве.

Там добавили, что в России сохраняются риски развития циклического кризиса, о чем свидетельствуют экономические данные за период с апреля по май текущего года. В числе факторов риска представитель Минэка выделил недостаточный рост денежной массы.

Он подчеркнул, что процесс адаптации российской экономики к новым условиям уже начался, однако темпы восстановления будут отличаться в каждой конкретной сфере. В частности, экономическая ситуация будет зависеть от внешнеторгового баланса РФ. По его словам, Россия впервые входит в рецессию при высоком уровне мировых цен на сырье. Ожидается, что по итогам текущего года профицит торгового баланса увеличится до 230 миллиардов долларов.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на дипломатический источник в ЕС сообщило, что Евросоюз приблизился к пределу по введению антироссийских санкций. Отмечается, седьмой пакет санкций против РФ станет невероятно сложным, о чем свидетельствуют текущие сложности с введением эмбарго на российские энергоносители.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

