В Минэкономразвития заявили, что инфляция в России находится на локальном максимуме

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Инфляция в России находится на локальном максимуме. Об этом ТАСС сообщил представитель Минэкономразвития.

"В принципе, то, что мы видим, в общем и целом – да, пока на пике. Вопрос – единственный ли это пик?" – сказал представитель ведомства.

Министерство прогнозирует рост инфляции в России на 17,5% по итогам года. В 2023 году ожидается инфляция в размере 6,1%, в 2024–2025 годах – около 4%.

Ранее в Росстате отметили, что годовая инфляция в России в апреле 2022 года ускорилась до 17,83% против 16,69% в марте. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,56%.

До этого в Центробанке заявили, что в РФ ожидается повышение уровня инфляции. По данным экономистов, она может составить 18–23% по итогам года.