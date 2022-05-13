Годовая инфляция в РФ в апреле ускорилась до 17,83% – Росстат

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Годовая инфляция в России в апреле 2022 года ускорилась до 17,83% против 16,69% в марте, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

Отмечается, что в месячном выражении потребительские цены выросли на 1,56%. Продовольственные товары в апреле выросли в цене на 2,87% по сравнению с мартом и на 20,48% в годовом выражении.

Непродовольственные товары подорожали на 0,53% в апреле и на 20,19% в годовом выражении. Стоимость услуг в апреле повысилась на 1,07% в месячном выражении и на 10,87% в годовом.

Ранее в Центробанке заявили, что в России ожидается повышение уровня инфляции в оставшиеся месяцы 2022 года. По данным ЦБ, по итогам года она может составить 18–23%.

Прогнозируется, что за счет реализуемой в России денежно-кредитной политики темп повышения цен по итогам 2023 года составит от 5 до 7%.

