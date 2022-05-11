В ЦБ спрогнозировали рост инфляции в РФ в оставшиеся месяцы года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России ожидается повышение уровня инфляции в оставшиеся месяцы 2022 года, по его итогам она может составить 18–23%. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике, размещенном на сайте регулятора.
"Годовая инфляция в течение большинства месяцев оставшейся части года может расти, и по итогам 2022 года годовой темп роста потребительских цен сложится в диапазоне 18–23%. В 2023–2024 годах инфляция станет замедляться под действием совокупности дезинфляционных факторов", – говорится в докладе.
Отмечается, что за счет реализуемой в России денежно-кредитной политики темп повышения цен по итогам 2023 года составит от 5% до 7%, а к 2024 году он снизится до целевого значения 4%.
"Принятое 28 февраля решение о повышении ключевой ставки до 20% позволило затормозить резкий всплеск инфляции и оградить экономику от рисков для финансовой стабильности", – указано в материалах.
В Банке России отметили, что в дальнейшем гибкая природа таргетирования инфляции позволит облегчить адаптацию российской экономики к новым условиям.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что пик инфляции в России придется на конец 2022 года. При этом, по ее словам, нижняя точка экономики РФ придется на четвертый квартал.
Ситуация в экономике осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: