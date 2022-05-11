В ЦБ спрогнозировали рост инфляции в РФ в оставшиеся месяцы года

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В России ожидается повышение уровня инфляции в оставшиеся месяцы 2022 года, по его итогам она может составить 18–23%. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике, размещенном на сайте регулятора.

"Годовая инфляция в течение большинства месяцев оставшейся части года может расти, и по итогам 2022 года годовой темп роста потребительских цен сложится в диапазоне 18–23%. В 2023–2024 годах инфляция станет замедляться под действием совокупности дезинфляционных факторов", – говорится в докладе.

Отмечается, что за счет реализуемой в России денежно-кредитной политики темп повышения цен по итогам 2023 года составит от 5% до 7%, а к 2024 году он снизится до целевого значения 4%.

"Принятое 28 февраля решение о повышении ключевой ставки до 20% позволило затормозить резкий всплеск инфляции и оградить экономику от рисков для финансовой стабильности", – указано в материалах.

В Банке России отметили, что в дальнейшем гибкая природа таргетирования инфляции позволит облегчить адаптацию российской экономики к новым условиям.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что пик инфляции в России придется на конец 2022 года. При этом, по ее словам, нижняя точка экономики РФ придется на четвертый квартал.

Ситуация в экономике осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.