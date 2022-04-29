Пик инфляции в РФ придется на конец 2022 года – Набиуллина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пик инфляции в России придется на конец 2022 года, при этом максимальный темп роста цен был в марте. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Что касается инфляции, в годовом выражении мы пик видим в конце года – 18–23%. Это действительно связано с тем, что в инфляцию по 2022 году входит резкий рост цен в конце февраля – начале марта", – сказала Набиуллина.
При этом, по словам главы ЦБ РФ, нижняя точка экономики РФ придется на четвертый квартал.
"Разрыв устоявшихся экономических связей негативно скажется на динамике ВВП в этом году – снижение ВВП составит 8–10%, при этом нижняя точка спада придется на четвертый квартал", – отметила она.
Ранее Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали в России. Она также сообщила о стабилизации сегодняшнего инфляционного давления после резкого роста в марте, добавив, что оно все еще остается высоким.
Как до этого отмечал Владимир Путин, инфляция в России в данный момент стабилизируется. Однако, по словам президента, необходимо поддержать граждан, чтобы помочь им справиться с инфляционной волной.
Ситуация в экономике осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Пик инфляции в России придется на конец 2022 года – Набиуллина
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