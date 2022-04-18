Путин поручил поддержать население из-за инфляционной волны

Инфляция в России в данный момент стабилизируется. Но нужно поддержать граждан, чтобы помочь им справиться с инфляционной волной. Такое поручение на совещании по экономическим вопросам дал правительству Владимир Путин.

Потребительские цены заметно выросли, отметил президент. Ключевая задача – долгосрочная устойчивость финансовой системы на федеральном и региональном уровнях.

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