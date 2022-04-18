Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России создадут систему оптовых продовольственных рынков. Ее концепцию уже утвердило правительство, сообщил глава ведомства Михаил Мишустин.

"Сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации", – цитирует Мишустина ТАСС.

Решение принято в соответствии с поставленной Владимиром Путиным задачей об увеличении выпуска качественных и доступных по цене продуктов. Мишустин отметил, что система поможет сельхозпроизводителям сбывать товары как можно ближе к потребителям в крупных городах.

Ранее сообщалось, что правительство России разрабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми после скачка цен.

Первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов отметил, что рост цен на потребительские товары и продукты еженедельно составляет порядка 0,66%. При этом запасы продуктов по основным группам товаров восстанавливаются.

