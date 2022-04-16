Более 500 млрд рублей направил кабмин на выплаты семьям с детьми

Более пятисот миллиардов рублей направил кабмин на выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет. Это сумма на год, и речь о пособиях для малообеспеченных.

В зависимости от ситуации в семье размер пособия в среднем составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании о реализации мер соцподдержки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.