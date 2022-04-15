Минцифры разрешит мигрантам оформлять ДМС через портал госуслуг

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Минцифры в пробном формате разрешит мигрантам оформлять полис добровольного медицинского страхования (ДМС) посредством формы на портале госуслуг, передает ТАСС.

"Минцифры готовится запустить эксперимент, по которому на госуслугах трудовые мигранты смогут выбрать страховую компанию или финансовую платформу для последующего оформления полиса ДМС", – указали в ведомстве.

К проведению эксперимента будут приглашены страховые компании и финансовые платформы, подключенные к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Также Минцифры и Банк России подготовят дополнительные требования.

В начале марта сообщалось, что гражданам РФ и иностранцам могут разрешить проходить дактилоскопию без учета регистрации. В настоящий момент эта услуга предоставляется по территориальному принципу, то есть по месту жительства или пребывания.