Гражданам РФ и иностранцам могут разрешить проходить дактилоскопию без учета регистрации

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Министерство внутренних дел РФ предложило предоставлять услугу по добровольной дактилоскопической регистрации для россиян и иностранцев в любом подразделении органов внутренних дел, без учета места регистрации или пребывания. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект сообщает ТАСС.
Изменения предлагается внести в закон "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ". В настоящее время такая услуга предоставляется территориальными органами МВД по месту жительства или месту пребывания.
Отмечается, что закон должен будет вступить в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.
Он предложил прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер для проникновения на российский рынок труда криминальных элементов.
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