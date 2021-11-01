Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Председатель СКР Александр Бастрыкин считает необходимым кодифицировать миграционное законодательство и ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Об этом он сообщил "Интерфаксу".

Он напомнил, что сейчас миграцию регулируют сотни нормативных актов, и это "многоплановая и запутанная нормативная база". В связи с этим Бастрыкин призывает кодифицировать миграционное законодательство.

В новом нормативном акте глава СК предложил прописать все формы миграции, а также нормы, которые связаны с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью. Также он предлагает четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и других видов контроля.

По его мнению, в законе также должен быть прописан порядок взаимодействия полицейских с пограничниками, что сделает миграционный контроль более эффективным.

Бастрыкин подчеркнул, что такие меры ужесточат контроль над миграционными процессами. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер проникновению на российский рынок труда преступников. Как считает глава СКР, полиции буде легче раскрывать совершенные преступления.

За январь – июнь 2020 года в России расследовали более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, а за первое полугодие 2021 года – почти 19 тысяч.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки. Программа предполагает ввоз 10 тысяч жителей Центральной Азии, привитых от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".

Кроме того, Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны.

