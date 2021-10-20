В МВД рассказали об ID-карте для иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов рассказал, что будет содержаться в ID-карте для иностранцев, сообщает РИА Новости.
"Она будет содержать электронный носитель с персональными, в том числе биометрическими данными, информацию о действующем статусе, выданной визе и сроке ее действия", – пояснил он во время выступления на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.
Адзинов считает, что при наличии такой ID-карты получение государственных услуг и иных сервисов в РФ станет проще.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки. Программа предполагает ввоз 10 тысяч жителей Центральной Азии, привитых от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".
Кроме того, Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны.
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