Эксперты рассказали об ожиданиях по зарплатам среди мигрантов в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты рассказали, что ожидания по зарплатам среди приезжих из других стран выросли на 5–10 тысяч рублей в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

"Если смотреть на структуру резюме соискателей из стран СНГ в 1-м полугодии 2021 года, то существенный рост наблюдается только среди соискателей из Казахстана и Белоруссии, которые в большинстве рассматривают вакансии в профессиях "белых воротничков" и могут работать удаленно, а не рабочего, строительного, административного персонала, куда обычно привлекают мигрантов из Средней Азии", – рассказала директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

Также она добавила, что из-за пандемии коронавируса работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой. В результате был замечен достаточно большой дефицит кадров. Так, в некоторых сферах конкуренция снизилась с 4–5 человек на место до 1–2.

В сфере транспорта и логистики в июле прошлого года на одно место претендовали в среднем 5,2 человека, а в июле 2021-го – 2,3. Среди набора рабочего персонала также замечено снижение конкуренции и дефицит (с 1,6 человека на место до 1). При этом предлагаемые зарплаты в этих областях составляют 50–60 тысяч рублей, соответствуя ожиданиям приезжих из других стран.

Как отметили эксперты, мигранты из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии рассчитывали получать 45 тысяч рублей в 2020 году, а в 2021 году рассчитывают на 50 тысяч рублей, то есть рост ожидаемой зарплаты составил 11%.

В рамках исследования были проанализированы 165 тысяч резюме соискателей из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, размещенных на сайте hh.ru в первом полугодии 2020 и 2021 годов.

Ранее сообщалось, что в столице уровень безработицы сократился до наименьших показателей с апреля прошлого года – до 0,55%. Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что с 1 января уровень безработицы потерял 0,77 процентного пункта. По его словам, сейчас число безработных составляет не более 39,9 тысячи человек.