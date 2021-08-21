В Госдуме предложили увеличить налоги на доходы богатых

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В России следует увеличить налоги для богатых людей, чтобы выровнять доходы разных слоев населения. Такое мнение озвучила в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.
"Одни бесятся с жиру и покупают двухметровые яхты, другие не могут свести концы с концами, вынуждены брать микрокредиты, чтобы накормить ребенка или одеть его в школу. Это нонсенс!" – возмутилась парламентарий.
По ее словам, в России в настоящее время серьезная разница в доходах граждан: коэффициент достигает 13–17%, что соответствует уровню слаборазвитых стран. За прогрессивным подоходным налогом будущее, он позволит выровнять уровень финансовых поступлений россиян, считает Ганзя.
Она полагает, что нововведение также сможет принести бюджету страны свыше 2–3 триллионов рублей, если власти будут тщательно следить за тем, чтобы финансы не уводились в теневой сегмент экономики и офшоры.
Ранее стало известно, что в правительстве обсуждают донастройку налоговой системы таким образом, чтобы в 2022–2024 годах она приносила в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей ежегодно.
Это может коснуться налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акцизов, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также так называемого налога для богатых. Речь идет о введении новых сборов, повышении старых, корректировке самой системы их уплаты.
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