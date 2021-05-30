Основатель сети "Теремок" считает справедливым ввести "налог на богатых"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров считает справедливым предложение члена Общественной палаты Евгения Нифантьева ввести "налог на богатых" для поддержки пенсионеров.

Нифантьев предложил повысить НДФЛ для граждан с доходом свыше пяти миллионов рублей с 15% до 18% и направить эти средства на покупку бесплатных лекарств для пенсионеров.

"Считаю правильным распределить ответственность за помощь пенсионерам между людьми, которые не сталкиваются с невозможностью купить одежду, лекарства и еду. Я вижу, что эта инициатива может дать положительный эффект. Возможно, что сначала кому-то будет тяжело смириться с тем, что нужно будет платить больше налогов, но я уверен, что понимание, на какое важное и доброе дело идут эти деньги, нивелирует весь негатив", – отметил Гончаров.

Предприниматель не видит проблем для реализации этой идеи и с точки зрения администрирования. По его словам, это не настолько масштабное повышение, чтобы подобные доходы начали укрываться. Гончаров подчеркнул, что если бы речь, например, шла об удвоении ставки, то тогда это могло бы стать сложной ситуацией.

"Так, например, во Франции несколько лет назад налог для людей с очень высоким доходом составлял более 50%. Поэтому в том случае могла сложиться ситуация с оттоком и сворачиванием выплат, путем поиска других налоговых схем. Предложенный в инициативе процент повышения налогов не такой высокий, поэтому нет смысла эти средства укрывать", – добавил предприниматель.

Ранее эксперт рассказала, что налоговый вычет за лечение можно получить через работодателя или в налоговой инспекции, все механизмы прописаны в действующем Налоговом кодексе.

Она отметила, что для получения вычета через работодателя необходимо предоставить в налоговую пакет документов из медицинской организации и заявление по специально утвержденной форме.