Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Налоговый вычет за лечение можно получить через работодателя или в налоговой инспекции, все механизмы прописаны в действующем Налоговом кодексе. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат адвокатского бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
Она отметила, что для получения вычета через работодателя необходимо предоставить в налоговую пакет документов из медицинской организации и заявление по специально утвержденной форме.
Тем, кто решит оформить вычет в налоговой, нужно предоставить декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах от работодателя по форме 2-НДФЛ, а также пакет подтверждающих документов.
"Важно понимать, что налоговый вычет – это сумма понесенных человеком расходов, которая уменьшает налоговую базу, с которой человек уплачивает налог на доходы физлиц. То есть гражданин может претендовать на уменьшение подоходного налога не на всю сумму понесенных расходов, а лишь на процент от нее", – пояснила Ермолаева.
Ранее депутат Госдумы от партии ЛДПР Максим Зайцев сообщил, что планирует внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, увеличивающий сумму налогового вычета за строительство или покупку жилья с 2 до 3 миллионов рублей. Также предлагается разрешить получение налогового вычета за каждый приобретенный объект недвижимости.
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