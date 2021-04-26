В РФ предложили увеличить налоговый вычет за жилье

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Максим Зайцев планирует внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, увеличивающий сумму налогового вычета за строительство или покупку жилья с 2 до 3 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

"А также увеличить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита) с 3 до 4 миллионов рублей", – говорится в пояснительной записке к документу.

Также предлагается разрешить получение налогового вычета за каждый приобретенный объект недвижимости. При этом ограничение вычета составит 3 миллиона рублей.

Зайцев планирует внести соответствующий законопроект в Госдуму в понедельник, 26 апреля.

Ранее сообщалось, что депутаты нижней палаты парламента приняли закон, упрощающий процедуру получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Теперь выплаты можно оформить без посещения ФНС и сбора документов. В силу закон должен вступить с 1 января 2022 года.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж в декабре прошлого года предложил ввести налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки. В его обращении говорится, что мера связана с необходимостью вовлечения российского бизнеса в развитие науки.