В РФ хотят ввести налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в науку

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В России может появиться налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки. С данной инициативой выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, сообщает RT.
В его обращении, которое направлено министру финансов Антону Силуанову, говорится что мера связана с необходимостью вовлечения отечественного бизнеса в развитие отечественной науки.
"Мера послужит шагом на пути создания экосистемы научной благотворительности", – считает он.
Также уточняется, что инвестиции необходимо выделять на проекты, которые соответствуют профилю жертвователя.
Кудж считает, что сегодняшние вузы готовы к сотрудничеству с коммерческими компаниями в вопросах НИОКР. В них имеется достаточная техническая и технологическая база. Он добавил, что такое взаимодействие позволит вузам лучше понимать потребности бизнеса.
Ранее стало известно, что В МГД подготовили поправки о выделении еще 500 миллионов рублей на поддержку инноваци. Эти вложения помогут в создании высокотехнологичных производств и высокооплачиваемых рабочих мест, будут способствовать развитию предпринимательской деятельности в инновационной и научной сферах.
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