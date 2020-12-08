В МГД подготовили поправки о выделении еще 500 млн руб на поддержку инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комиссии МГД по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко заявил, что подготовлены поправки в проект бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Речь идет о выделении дополнительных 500 миллионов рублей на субсидии для комплексных инновационных проектов, сообщает Агентство "Москва".

"Поддержка инновационных технологий складывается из многих компонентов: это и налоговые льготы, и предоставление помещений для опытных цехов и лабораторий, и налаживание кооперационных связей, и консультативная, наставническая помощь. Все это в Москве работает, и снижать сегодня вложения в инновационный сектор было бы категорически неправильно", – рассказал парламентарий. По словам Головченко, данные инвестиции пойдут на развитие технологий и в человеческий капитал.

Как уточнил депутат Мосгордумы, поправки уже разработаны и находятся на рассмотрении столичного парламента. "Предлагается дополнительно выделить 500 миллионов рублей на субсидии для комплексных инновационных проектов участникам инновационного кластера на территории города Москвы. Эти вложения помогут в создании высокотехнологичных производств и высокооплачиваемых рабочих мест, будут способствовать развитию предпринимательской деятельности в инновационной и научной сферах", – отметил Головченко.

Депутат выразил надежду, что предложения будут приняты во втором чтении при поддержке большинства народных избранников, заинтересованных в развитии инновационного сектора города.

"Это работа на перспективу. Работа на стыке науки и технологии, внедренческая деятельность, цифровые технологии – это передовая экономики", – объяснил Головченко. По утверждению депутата, сегодня в Москве работает целый спектр механизмов, создающих для предпринимателей инновационного сектора особые условия развития.

Головченко добавил, что сейчас на мировом уровне ведется охота за головами и лучших специалистов готовы перекупить из любой страны.

Ранее профильная комиссия МГД поддержала поправки к проекту бюджета столицы на 2021–2023 годы. Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, ко второму чтению было внесено 205 поправок.