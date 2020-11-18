Депутат Николаева: в бюджете Москвы закреплен рост зарплат бюджетников

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Приоритетное финансирование социальной сферы и защита интересов ее работников закреплены в проекте бюджета Москвы на 2021 год, считает член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Елена Николаева. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, на данную сферу в проекте нацелено 56% расходов. Средства пойдут на здравоохранение, выплаты льгот и повышение зарплат бюджетникам.

"Для всех работников образования, медицины, соцпомощи, учреждений науки, культуры и спорта заработная плата будет увеличена на 3,7%. Также в проекте запланированы средства на стимулирующие выплаты, которые дают работникам возможности для повышения квалификации", – рассказала Николаева.

Депутат также отметила, что в городе регулярно отмечают выдающихся работников различных сфер. К примеру, учителям, которые активно пополняют ресурсы "Московской электронной школы", положены выплаты и социальные надбавки. Это касается и медработников со статусом "Московский врач".

Николаева считает, что в условиях пандемии и высокой заболеваемости очень важно поддержать стабильную работу бюджетной сферы.

"Выделение средств – это тот базис, на который люди будут опираться в будущем. Поэтому я считаю необходимым поддержать бюджет, где социальные расходы являются главенствующими", – подытожила она.

Ранее Сергей Собянин подписал закон о продлении сроков рассмотрения в парламенте проекта бюджета Москвы. Период рассмотрения финансового плана продляется до 1 января 2021 года. Таким образом приостановлено действие части 1 статьи 32 закона города Москвы № 39.

Ожидается, что бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов сохранит социальную направленность. Среди заявленных программ – увеличение зарплат учителям, а также средства на бесплатную вакцинацию от коронавируса.