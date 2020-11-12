Депутат МГД Русецкая: Москва продолжит оказывать поддержку социально ориентированным НКО

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Комиссия Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций поддержала законопроект о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

"Основным вопросом повестки дня было рассмотрение проекта бюджета города Москвы на 2021–2023 годы. <...> В частности, к компетенции комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций относится поддержка городом многочисленных общественных структур, выполняющих значительную часть социальной работы, ведущейся в Москве. По результатам обсуждения комиссия утвердила проект бюджета", – сказала член комиссии Маргарита Русецкая.

По ее словам, проект бюджета Москвы направлен на развитие и сохранение соцобязательств перед горожанами. Русецкая добавила, что на социальную сферу в 2021 году Москва потратит около 1,8 триллиона рублей. Это около 56% всего бюджета.

"Москва продолжает оказывать всестороннюю поддержку общественным структурам, социально ориентированным некоммерческим организациям. В частности, на заседании комиссии я подняла вопрос о дополнительном финансировании для организаций ветеранов – старшим поколениям приходится труднее всего в период пандемии. В городе сейчас работают 1 066 первичных ветеранских организаций", – рассказала член комиссии.

Она отметила, что также активно обсуждается вопрос по оказанию помощи студенческим организациям. По ее словам, Ассоциации студентов города в следующем году выделят 420 миллионов рублей. Еще около 150 миллионов рублей направят в Общественную палату Москвы.

Замруководителя департамента финансов Москвы Ольга Марусова, в свою очередь, отметила, что за три года на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций направят свыше 10 миллиардов рублей.

"К той сумме средств, которая утверждена в законе о бюджете на 2020 год, объем данной поддержки возрастает на 11%, или на 337 миллионов рублей. В этих суммах учтены расходы в составе государственной программы Москвы "Официальная поддержка жителей" по департаменту труда и социальной защиты населения, а также по комитету общественных связей и молодежной политики в рамках непрограммных направлений деятельности", – отметила Марусова.

Ранее правительством Москвы был сформирован социально ориентированный проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Он обеспечивает выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, а также финансирование дополнительных расходов, необходимых для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19.

