Проект бюджета Москвы до 2023 года обеспечивает выполнение социальных обязательств

15:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Проект бюджета Москвы до 2023 года обеспечивает безусловное выполнение действующих социальных обязательств, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Кроме того, в проект входит финансирование расходов, связанных с преодолением последствий пандемии коронавируса.
"При отсутствии роста общего объема расходов по сравнению с 2020 годом объем и доля социальных расходов в бюджете на 2021 год будут ощутимо увеличены", – сообщили в пресс-службе.
В частности, планируется, что социальные расходы составят более 56% расходов бюджета (около 1,8 триллиона рублей). Таким образом, они вырастут на 90 миллиардов рублей по сравнению с 2020 годом.
Сообщается, что приоритетной является программа развития здравоохранения. На нее планируется увеличить расходы на 11,8%.
"Также опережающими темпами увеличиваются расходы на государственные программы развития культуры (плюс 5,4%), социальной поддержки жителей (плюс 5,0%), спорта (плюс 5,0%) и образования (плюс 2,6%)", – рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Там добавили, что 12,7 миллиарда рублей могут выделить на профилактику инфекционных заболеваний в 2021 году. Из них 10 миллиардов рублей направят на массовую вакцинацию от коронавируса.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития в 2021–2023 годах. Отмечается, что на экономический рост положительно повлияет прекращение пандемии COVID-19. Кроме того, позитивный эффект, по оценке прогнозистов, должны будут дать инвестиции и увеличение потребительского спроса.
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