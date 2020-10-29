Почти 7 тыс объектов в Москве выкупили предприниматели за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 7 тыс объектов в столице выкупили представители малого и среднего бизнеса с 2011 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Общая площадь приобретенных нежилых объектов составила 1,4 миллиона квадратных метров. Ефимов напомнил, что МСП обладают возможностью выкупа по среднерыночной цене нежилых помещений, которые они арендуют у города. Он отметил, что при этом не проводится никакого конкурса.

"За 10 лет было заключено 6936 договоров купли-продажи на нежилые помещения, которые предприниматели используют под различные виды бизнеса, чаще всего это торговля и сфера услуг. При этом почти треть выкупленной недвижимости находится в Центральном округе Москвы, что особенно выгодно для приобретателей", – заявил Ефимов.

Если же представитель МСП откажется от права приоритетной покупки, то нежилое помещение выставляется на аукцион. В случае приобретения деньги за него можно заплатить сразу или оформить рассрочку на пять лет с ежемесячными или ежеквартальными выплатами. Объект переходит в собственность без залога, как только покупатель вносит за него сумму.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что больше всего нежилых объектов выкупили в 2014 году – 1 497 помещений.

"В остальные годы предприниматели выкупали в среднем по 500 помещений в год", – сообщил Гаман, добавив, что средняя площадь помещения, которые приобретают МСП, составляет 206,3 квадратного метра.

В свою очередь, глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что такая возможность позволяет МСП экономить. Он отметил, что во время обычного аукциона на лот претендуют пять-шесть человек, в результате чего его стоимость возрастает почти на 32%.

"При этом в различных округах эти показатели существенно различаются. Например, в ЦАО цена за один квадратный метр может увеличиваться на 50–60 процентов и более", – сказал Щербаков.

Ранее стало известно, что столичные предприниматели стали в два раза чаще использовать инструменты digital-привлечения. Чаще всего компании использовали таргетированную рекламу, используя SMS, MMS, сообщения в мессенджерах, а также баннеры в мобильном браузере.