Почти 7 тыс объектов в Москве выкупили предприниматели за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Почти 7 тыс объектов в столице выкупили представители малого и среднего бизнеса с 2011 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Общая площадь приобретенных нежилых объектов составила 1,4 миллиона квадратных метров. Ефимов напомнил, что МСП обладают возможностью выкупа по среднерыночной цене нежилых помещений, которые они арендуют у города. Он отметил, что при этом не проводится никакого конкурса.
"За 10 лет было заключено 6936 договоров купли-продажи на нежилые помещения, которые предприниматели используют под различные виды бизнеса, чаще всего это торговля и сфера услуг. При этом почти треть выкупленной недвижимости находится в Центральном округе Москвы, что особенно выгодно для приобретателей", – заявил Ефимов.
Если же представитель МСП откажется от права приоритетной покупки, то нежилое помещение выставляется на аукцион. В случае приобретения деньги за него можно заплатить сразу или оформить рассрочку на пять лет с ежемесячными или ежеквартальными выплатами. Объект переходит в собственность без залога, как только покупатель вносит за него сумму.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что больше всего нежилых объектов выкупили в 2014 году – 1 497 помещений.
"В остальные годы предприниматели выкупали в среднем по 500 помещений в год", – сообщил Гаман, добавив, что средняя площадь помещения, которые приобретают МСП, составляет 206,3 квадратного метра.
В свою очередь, глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что такая возможность позволяет МСП экономить. Он отметил, что во время обычного аукциона на лот претендуют пять-шесть человек, в результате чего его стоимость возрастает почти на 32%.
"При этом в различных округах эти показатели существенно различаются. Например, в ЦАО цена за один квадратный метр может увеличиваться на 50–60 процентов и более", – сказал Щербаков.
Ранее стало известно, что столичные предприниматели стали в два раза чаще использовать инструменты digital-привлечения. Чаще всего компании использовали таргетированную рекламу, используя SMS, MMS, сообщения в мессенджерах, а также баннеры в мобильном браузере.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: