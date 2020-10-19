Свыше 85 тыс консультаций провели власти Москвы для малого и среднего бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 85 тысяч консультаций получили представители малого и среднего бизнеса в Москве за 2020 год, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.
Их проводили сотрудники ГБУ "Малый бизнес Москвы", которым руководит ведомство. Сообщается, что чаще всего предприниматели интересовались программами поддержки бизнеса, в том числе финансовыми и образовательными.
Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что всего в 2020 году провели свыше 900 мероприятий для предпринимателей. В них приняли участие более 38 тысяч человек, отметил он.
"Основные темы обучения – маркетинг, менеджмент, личная и профессиональная эффективность, запуск стартапа, бухгалтерия и налогообложение", – сообщил Фурсин.
Отмечается, что представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться более 20 онлайн-продуктами. Для этого необходимо зайти на сайт mbm.mos.ru и выбрать интересующую услугу. Сообщается, что с сентября на портале заработал "Интерактивный помощник", подбирающий меры поддержки для конкретных предприятий.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что до конца 2020 года будет запущен электронный сервис "Московский инвестор". Он будет нацелен на решение проблем предпринимателей, которые смогут оставлять на нем свои жалобы и предложения.
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