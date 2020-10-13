Сервис для подбора промышленных площадок запустили на инвестпортале

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На Инвестиционном портале запустили сервис для подбора промышленных площадок. Теперь собственники могут оставить заявку на включение своих объектов в реестр недвижимости, доступной для аренды и покупки, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Благодаря новому функционалу база данных свободных промышленных площадок Москвы будет обновляться быстрее, а также расширится выбор локаций", – отметил Ефимов.
В материале говорится, что услуга доступна промышленным компаниям, которые планируют локализацию либо расширение производства на территории столицы. Площадку выбирают исходя из требований, обозначенных инвестором. Это может быть оптимальное расположение или возможность подключения к инженерным сетям.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров уточнил, что для размещения своего предложения на инвестпортале необходимо оставить заявку на включение в реестр.
"Сотрудники Агентства промышленного развития города Москвы свяжутся с заявителем, проведут верификацию и осмотр производственного блока. Объекты, отвечающие требованиям законодательства и инженерии, войдут в реестр, а остальным будет выдан мотивированный отказ", – уточнил Прохоров.
В департаменте информационных технологий отметили, что функционал портала системно расширяется для удобства инвесторов. Летом начался прием заявок на получение гранта для собственников коммерческой недвижимости. Также заработал раздел "Инвестиционный вычет", в котором представлена вся информация о том, как воспользоваться новой налоговой преференцией.
Ранее стало известно, что для поддержки бизнеса в Москве во время пандемии коронавируса по указанию Сергея Собянина было принято четыре пакета мер. К ним относятся и отмена арендных платежей, и компенсация по налогу на имущество, и помощь в кредитовании и субсидировании малого и среднего бизнеса. Общая сумма, выделенная на поддержку бизнеса, составила почти 88 миллиардов рублей.
Также в столице действует программа грантов. На поощрение могут рассчитывать те организации, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом. Например, гостиницы, где временно могут размещаться медработники, или такси, которые перевозят медиков по работе. Всего данной мерой могут воспользоваться порядка 68 тысяч организаций.
Гранты выдаются и арендодателям, которые сдают помещения под бытовые услуги, общепит, торговлю и гостиницы. Условие для осуществления данной меры заключается в снижении ставки аренды на двукратный размер суммы налога на имущество и земельных платежей, а также не менее чем на 50 процентов арендной платы. Ознакомиться с подробностями данного вида помощи, а также подать заявку можно на сайте investmoscow.ru.
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