Собянин: все московские предприятия продолжают работать без ограничений

13:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин сообщил, что сегодня все московские предприятия продолжают работать без ограничений. Об этом мэр Москвы рассказал во время посещения производства корпорации "ВНИИЭМ".
"Предприятия Москвы продолжают работать без ограничений и выдавать продукцию. Хочется отметить, что в этом году объем промышленной продукции увеличился", – добавил мэр.
Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев COVID-19. Компании, которые не последуют новым правилам, будут оштрафованы.
Также столичный бизнес оштрафовали уже более 27 тысяч раз за несоблюдение мер безопасности в связи с COVID-19. В 150 случаях деятельность предприятий временно приостановили.
Более 4,5 млн россиян столкнулись с падением зарплат в пандемию COVID-19
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