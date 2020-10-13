В Москве появится новый онлайн-сервис для предпринимателей

14:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Электронный сервис "Московский инвестор" для решения проблем предпринимателей запустят до конца текущего года, сообщил Сергей Собянин.
"Его работа будет аналогична порталу "Наш город", который почти девять лет помогает москвичам в решении разных вопросов", – написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По словам мэра, предложения и жалобы от предпринимателей будут приниматься по нескольким темам, среди которых предоставление льгот по налогам и аренде, подключение к инженерным сетям и участие в торгах.
"На ответ отводится от 10 рабочих дней. Предприниматель получит его в своем личном кабинете на инвестиционном портале Москвы", – пояснил градоначальник.
Собянин добавил, что в случае несогласия с решением обращение можно подать повторно.
Ранее стало известно, что Фонд содействия кредитованию малого бизнеса столицы подвел итоги работы за три квартала этого года. В общей сложности поддержка оказана бизнесу на 16 миллиардов рублей. Согласно сведениям фонда, половина объема предоставленной гарантийной поддержки пришлась на организации оптовой и розничной торговли, 20% – на производственные и инновационные предприятия, 9% – на организации, занятые в строительной сфере.
В августе сообщалось, что Москва сохранила позиции в высшей группе Alpha рейтинга глобальных центров Globalization and World Cities. Оценивалось влияние городов на мировую экономику. Отмечалось, что Москва тем самым подтвердила статус глобального экономического и финансового центра.
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