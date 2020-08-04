Объем сделок на портале поставщиков Москвы в июле вырос почти в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Объем сделок на портале поставщиков Москвы с региональными, московскими заказчиками и поставщиками в июле составил 3,6 миллиарда рублей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Всего за июль этого года на портале поставщиков заключено 26,4 тысячи контрактов, что по количеству соответствует аналогичному периоду прошлого года. При этом общая сумма сделок выросла почти в два раза и составила 3,6 миллиарда рублей", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что сумма сделок выросла после увеличения стоимости контрактов с единственным поставщиком до 600 тысяч рублей. Ефимов отметил, что за счет укрупнения объема закупок вырос интерес к порталу и повысился уровень конкуренции.
Отмечается, что больше всего в прошлом месяце было подписано контрактов с заказчиками из Пермского и Краснодарского краев, Новгородской и Кемеровской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Чаще всего договоры были подписаны на медицинские товары, услуги по техобслуживанию и ремонту, строительные материалы.
"Малый и средний бизнес активно подключается к госзакупкам, расширяя свои рынки сбыта. Заказчики в условиях растущей конкуренции получают более выгодные предложения, в среднем размер экономии составляет 12,5 процента", – сказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в свою очередь, отметил, что за июль на портале зарегистрировалось около пяти тысяч новых пользователей. С ресурсом работали более 182 тысяч поставщиков, из которых только 80% являются представителями малого и среднего бизнеса.
Он добавил, что рост числа новых пользователей происходит в том числе и из-за развития функционала портала. Щербаков пояснил, что разработчики добавили несколько новых функций, которые сделали процесс закупок более удобнее. В частности, они добавили функцию расчета ориентировочной стоимости доставки товаров, внедрили справочник Федеральной информационной адресной системы и сервис автозаполнения профиля из ЕГРЮЛ.
В июле сообщалось, что к порталу поставщиков подключились 36 регионов России. Сергей Собянин подчеркивал, что закупки совершаются в облегченном, прозрачном и автоматизированном режиме. Мэр отмечал, что с каждым днем наблюдается увеличение востребованности данного портала.
Портал поставщиков – это интернет-ресурс для автоматизации деятельности участников размещения госзаказа и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок.
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