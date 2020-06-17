В Москве создали программу по стимулированию спроса на продукцию столичных компаний

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Центр "Моспром" разработал программу по стимулированию спроса на продукцию столичных компаний, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Реализовать свои товары смогут предприятия, специализирующиеся на строительстве, агропромышленности, машиностроении и транспорте. Компании получат поддержку с целью их выхода как на внешний, так и на внутренний рынок.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что таким образом планируется возобновление межрегиональной кооперации.

"Данное направление не только обеспечит московским производителям устойчивый внутрироссийский спрос, но и станет фундаментом для выхода на зарубежные рынки", – заявил Прохоров.

Он добавил, что до этого "Моспром" провел 150 исследований внешнеэкономической деятельности, а также более 600 диагностических сессий экспортной деятельности. Прохоров отметил, что программа поможет решить вопросы включения столичных компаний в региональные производственные цепочки.

"Программа позволяет получить бесплатное персональное сопровождение по вопросам сертификации, логистики, таможенного оформления, локализации производства или создания международных центров обслуживания", – сообщил Прохоров.

Таким образом, усилиями "Моспрома" городские предприятия смогут установить необходимые контакты с региональными поставщиками. Кроме того, предусмотрено участие в закупочных сессиях и в работе федеральных инфраструктурных проектов. Центр предоставит поддержку на всех этапах жизненного цикла компаний.

В связи с этим "Моспром" создал канал в Telegram и виртуального помощника. С помощью них предприниматели могут отправить запрос на получение поддержки, а также на проведение экспертной консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности. Кроме того, владельцы компаний смогут записаться на обучающие онлайн-мероприятия.

Ранее Роспотребнадзор анонсировал День открытых дверей для предпринимателей. Он состоится 18 июня с 12:00 до 16:00 в онлайн-формате. В частности, специалисты ведомства расскажут о мерах, необходимых для проведения профилактики коронавируса.