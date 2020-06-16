Роспотребнадзор ответит на вопросы предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для предпринимателей, сообщается на официальном сайте ведомства.

Мероприятие состоится 18 июня с 12:00 до 16:00 в онлайн-формате. В рамках Дня открытых дверей специалисты Роспотребнадзора расскажут о профилактике коронавируса, а также о проведении необходимых для этого мероприятий. Предприниматели узнают, что необходимо сделать для обеспечения санитарной безопасности.

Представители ведомства расскажут и о проверках, которые они проводят с целью обследования предпринятых мер по обеспечению санитарной безопасности. Гости мероприятия узнают о наиболее частых нарушениях эпидемиологических норм, а также о мерах и предложениях в отношении тех, кто не смог соблюсти предписания.

Кроме того, предполагается индивидуальная консультация для всех желающих.

"Акция направлена на повышение уровня информированности и грамотности предпринимателей в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, а также на развитие механизма открытости о деятельности Управления Роспотребнадзора по Москве", – сообщили на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что в столичных парках открылись летние веранды. Кроме того, летние кафе заработали и в других местах Москвы. Они должны обеспечивать соблюдение правил санитарной безопасности. В частности, за соблюдением социальной дистанции на летних верандах будут следить с помощью квадрокоптеров и камер видеонаблюдения.

С 9 июня в столице отменили режим самоизоляции. В связи с этим ряд предприятий сферы услуг смогли возобновить свою работу. Уже в первый день возвращения Москвы к нормальной жизни в городе заработало около 70% предприятий торговли.