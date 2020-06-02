Столичных предпринимателей призвали заранее подготовить объекты к открытию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов призвал столичных предпринимателей заранее подготовить свои объекты к открытию.

Речь идет о тех компаниях, которым пришлось приостановить свою деятельность из-за пандемии коронавируса. Ефимов отметил, что возобновление работы отраслей экономики будет производиться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

"Как только эпидемиологическая ситуация позволит нам принять решение об открытии следующих отраслей экономики, мы сделаем это в максимально короткий срок", – сообщил Ефимов.

Он добавил, что крупные торговые предприятия заранее приобрели все необходимое для обеспечения санитарной безопасности. Ефимов рассказал, что средства индивидуальной защиты закупаются компаниями до сих пор, однако не все успели подготовиться к открытию.

Глава ведомства подчеркнул, что давать какие-либо прогнозы по возобновлению работы закрытых в настоящий момент предприятий не представляется возможным.

"Прогнозировать этот срок или сказать: с такого-то числа мы возобновим работу сферы услуг, парикмахерских, салонов красоты либо общественного питания, мы, к сожалению, не можем, потому что здесь не все поддается точному прогнозированию", – отметил Ефимов.

С 1 июня в Москве начали работу автосалоны и магазины продовольственных товаров. Они могут быть открытыми для посетителей при условии обеспечения норм санитарной безопасности в помещении. Кроме того, посетители обязаны иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что соблюдение санитарно-эпидемиологических норм является важным элементом ослабления режима самоизоляции. Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы не вернуться к ситуации, когда объекты торговли вновь придется закрывать.

Власти Московской области отметили, что следующим шагом в смягчении ограничений в регионе может стать открытие торговых центров. Кроме того, по их словам, постепенно будут возвращаться к обычному режиму стационары, ранее перепрофилированные для приема больных коронавирусом.