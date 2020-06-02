Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве возобновили работу офисы продаж застройщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"С сегодняшнего дня офисы продаж застройщиков в Москве открываются для покупателей квартир. Данное решение принято руководством Стройкомплекса Москвы", – отметила глава ведомства Анастасия Пятова.

Она рассказала, что первоначально офисы планировали открывать не раньше 14 июня, однако потенциальные покупатели и дольщики стали направлять обращения в органы исполнительной власти о просьбе возобновить их работу, поскольку хотели лично посмотреть квартиру перед покупкой, добавила Пятова.

Таким образом, с 2 июня офисы продаж открылись для подписания договоров, демонстрации квартир, выдачи ключей и других мероприятий. Во всех помещениях должны быть соблюдены все необходимые требования Роспотребнадзора.

С 12 мая в Москве возобновили работу промышленные предприятия и стройки, а с 25 мая посетителей начали принимать 88 центров "Мои документы". Кроме того, московским автомобилистам вновь доступен каршеринг. Взять напрокат машину можно не менее чем на 5 дней.

С 1 июня Москва перешла на второй этап смягчения ограничений. В частности, москвичам разрешили по графику выходить на прогулки при соблюдении норм санитарной безопасности. При этом в городе действует система пропусков до 14 июня включительно.

