Власти Москвы окажут поддержку застройщикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные застройщики получили возможность отсрочить платежи по аренде земли за второй квартал 2020 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что в первом квартале года частные инвесторы заключили с городом 27 дополнительных соглашений об изменении цели использования земельных участков. В результате в течение шести лет на 47 гектарах построят или реконструируют 650 тысяч квадратных метров капитальных объектов.
"Все эти девелоперы могут претендовать на отсрочку по аренде земли", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.
Чтобы оформить ее, инвесторам нужно до конца года обратиться в департамент городского имущества, указав в заявлении номер договора либо финансово-лицевого счета.
Как рассказал глава ведомства Максим Гаман, из общего числа допсоглашений, заключенных с начала с начала года, шесть подразумевают строительство или реконструкцию объектов за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК).
Он добавил, что для арендаторов участков за пределами ТТК автоматически уменьшен размер платы за первый год аренды земли.
"Благодаря льготным условиям себестоимость строительства для инвесторов по данным соглашениям снизится на 0,96 миллиарда рублей. Это существенно улучшит экономику проектов, что особенно ощутимо в период кризиса", – пояснил Гаман.
20 апреля Сергей Собянин поручил выделить около 70 миллиардов рублей на поддержку столичного бизнеса. Кроме того, он предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда рублей.
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