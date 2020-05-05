Более тысячи бизнесменов в Москве обратились за имущественной поддержкой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более тысячи столичных предпринимателей обратились за имущественной поддержкой в рамках принятых правительством Москвы антикризисных мер.

Как сообщил заммэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов, наиболее активно подают обращения для получения поддержки компании в сфере торговли, гостиничного бизнеса, а также организации сектора бытовых услуг.

По его словам, всего меры коснутся более чем 11 тысячей предпринимателей, а объем городской поддержки составит более 12,4 миллиарда рублей. Обратиться за льготами можно до конца 2020 года, передает портал мэра и правительства столицы.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего поступивших обращений от бизнеса связано с отменой платежей за аренду помещений. При этом более 200 заявок из тысячи уже одобрено.

Чтобы получить поддержку, предпринимателям нужно предоставить в Департамент городского имущества необходимый пакет документов. Обращения можно подать с помощью сервиса "Электронная приемная" на портале mos.ru.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить около 70 миллиардов рублей на поддержку столичного бизнеса. Кроме того, он предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда рублей.

Меры по поддержке бизнеса озвучил 15 апреля президент России Владимир Путин. В частности, глава государства предложил безвозмездно финансировать предприятия исходя из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника.