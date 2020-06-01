Следующим шагом по смягчению ограничений в Подмосковье может стать открытие ТЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Открытие торговых центров в Подмосковье может стать следующим шагом по смягчению ограничений в регионе, которые были введены из-за распространения коронавируса. Об этом рассказали представители губернатора и правительства области, передает ТАСС.

"Следующими могут открыться торговые центры. Постепенно будут возвращаться к прежней работе стационары, перепрофилированные под коронавирус", – говорилось в сообщении властей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что с 3 июня возобновляют работу парикмахерские. Их можно будет посетить при соблюдении всех санитарных стандартов.

"Врачи по-прежнему работают в напряженном графике, многие живут в гостиницах. Очень важно следить за соблюдением масочного режима", – добавил Воробьев.

Ранее на территории региона закрыли магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортивные залы, салоны красоты, парки и ряд других объектов. Для передвижения на транспорте вводились пропуска, но с 23 мая их отменили. Ко всему прочему, с 25 мая начали открываться центры "Мои документы".

С 29 мая жителям Московской области разрешили посещать храмы РПЦ.

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