Следующим шагом по смягчению ограничений в Подмосковье может стать открытие ТЦ

16:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Открытие торговых центров в Подмосковье может стать следующим шагом по смягчению ограничений в регионе, которые были введены из-за распространения коронавируса. Об этом рассказали представители губернатора и правительства области, передает ТАСС.
"Следующими могут открыться торговые центры. Постепенно будут возвращаться к прежней работе стационары, перепрофилированные под коронавирус", – говорилось в сообщении властей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что с 3 июня возобновляют работу парикмахерские. Их можно будет посетить при соблюдении всех санитарных стандартов.
"Врачи по-прежнему работают в напряженном графике, многие живут в гостиницах. Очень важно следить за соблюдением масочного режима", – добавил Воробьев.
Ранее на территории региона закрыли магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортивные залы, салоны красоты, парки и ряд других объектов. Для передвижения на транспорте вводились пропуска, но с 23 мая их отменили. Ко всему прочему, с 25 мая начали открываться центры "Мои документы".
С 29 мая жителям Московской области разрешили посещать храмы РПЦ.
В России выявлено 414 878 случаев COVID-19, вылечились 175 877 человек, скончались 4 855.
В России выявлено 9 035 новых случаев COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: