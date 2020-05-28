Парки Подмосковья откроют для свободного посещения с 29 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Московской области с пятницы откроют парки для свободного посещения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".
"Сегодня вечером выйдет постановление, где мы открываем парки", – заявил Воробьев. По словам губернатора Подмосковья, речи об открытии детских и спортивных площадок не идет.
При посещении парков жителям Московской области нужно надевать маску.
Также с 1 июня в Подмосковье станут доступны центры госуслуг для физлиц. "Для юридических лиц мы это сделали в начале недели, а с понедельника – для физических лиц", – поделился глава региона. Кроме того, в области откроются магазины строительных материалов.
Ранее Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. Он рассказал, что был установлен новый максимум по числу вылечившихся.
С 18 мая в Подмосковье возобновили работу промышленные предприятия и стройки. Помимо того, начались работы на объектах ЖКХ. С 25 мая начали постепенно открываться центры государственных услуг "Мои документы".
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