Парки Подмосковья откроют для свободного посещения с 29 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московской области с пятницы откроют парки для свободного посещения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

"Сегодня вечером выйдет постановление, где мы открываем парки", – заявил Воробьев. По словам губернатора Подмосковья, речи об открытии детских и спортивных площадок не идет.

При посещении парков жителям Московской области нужно надевать маску.

Также с 1 июня в Подмосковье станут доступны центры госуслуг для физлиц. "Для юридических лиц мы это сделали в начале недели, а с понедельника – для физических лиц", – поделился глава региона. Кроме того, в области откроются магазины строительных материалов.

Ранее Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. Он рассказал, что был установлен новый максимум по числу вылечившихся.

С 18 мая в Подмосковье возобновили работу промышленные предприятия и стройки. Помимо того, начались работы на объектах ЖКХ. С 25 мая начали постепенно открываться центры государственных услуг "Мои документы".