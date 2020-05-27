Свыше 6,4 тыс пациентов вылечилось от коронавируса в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Московской области за минувшие сутки выписали еще 262 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число поборовших заболевание людей в регионе составило более 6,4 тысячи, передает RT.
Уточняется, что всех пациентов выписали из медучреждений после получения отрицательных результатов теста на COVID-19.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. Он рассказал, что на прошлой неделе в области было зафиксировано максимальное количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Также был установлен новый максимум по числу вылечившихся.
Известно, что с 18 мая в Подмосковье возобновили работу промышленные предприятия и стройки. Также постепенно начинаются работы на объектах ЖКХ. С 25 числа начали постепенно открываться МФЦ.
Также с 23 мая в Подмосковье были отменены цифровые пропуска. При этом для поездки в Москву остается необходимым оформление электронного разрешения на передвижение. Оформить рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.
Только московские цифровые пропуска действуют в столице с 27 мая
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