С 27 мая в столице действуют только московские цифровые пропуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 27 мая в Москве действуют только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее пропуска Московской области перестали работать.

Оформить рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Для поездок на автомобиле к пропуску нужно привязать его госномер, но, чтобы проехать на общественном транспорте, необходимо указать номер транспортной карты. Сделать это надо не позднее чем за пять часов до поездки.

Для самостоятельного оформления рабочего пропуска можно использовать только российский паспорт. Тем же сотрудникам, которые собираются указывать данные иностранного паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, необходимо обратиться к работодателю.

Перед поездкой водителей просят убедиться, что госномер автомобиля привязан к пропуску. Его необходимо проверить в специальном сервисе, через чат-бот "Проверка АВТОпропуска" в "Телеграм" или с помощью приложений "Помощник Москвы" и "Московский транспорт". Если номер машины не будет указан, можно получить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Тем, кто передвигается на общественном транспорте, перед поездкой рекомендовано проверить привязку транспортной карты к цифровому пропуску. Это можно сделать на едином транспортном портале или с помощью сервиса "Цифровой пропуск" в мобильном приложении "Моя Москва".

С 15 апреля начала действовать система пропусков для поездок по Москве. Систему ввели для более полной реализации мер по ограничению передвижения по городу, которые принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю. Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день.

В России выявлено 362 342 случая COVID-19, вылечились 131 129 человек, скончались 3 807.

