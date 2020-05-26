В России подтверждено 8 915 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 8 915 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. В 3 668 случаях не было клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 2 830 выявленных случаев, на Московскую область – 817, на Санкт-Петербург – 363.

В Нижегородской области выявили 228 новых пациентов с коронавирусом, в Свердловской области – 207, в Ростовской области – 203, в Архангельской области – 169, в Красноярском крае – 148, в Иркутской области – 112, в Калужской и Тульской областях – по 105, в Брянской области – 99.

По 95 случаев пришлось на Ярославскую область и Ханты-Мансийский АО, 92 – на Ульяновскую область, по 89 – на Новгородскую область, Дагестан, Краснодарский край и Пензенскую область, по 88 – на Кабардино-Балкарию, Волгоградскую область и Республику Саха (Якутия).

В Самарской и Новосибирской областях зарегистрировали по 87 случаев COVID-19, в Рязанской области и Чувашии – по 85, в Смоленской области – 84, в Башкирии и Алтайском крае – по 79, в Белгородской области – 76, в Орловской, Тамбовской областях и Ставропольском крае – по 75.

В Липецкой области 68 случаев, в Курской области – 67, в Саратовской области – 65, в Воронежской области и Татарстане – по 63, в Забайкальском и Хабаровском краях – по 62, в Ямало-Ненецком АО – 59, в Ленинградской области – 58, во Владимирской области, Северной Осетии и Астраханской области – по 57, в Оренбургской области и Республике Тыва – по 54, в Омской области – 53, в Калининградской области – 50.

В Кировской области зарегистрировали 47 новых пациентов, в Мурманской области и Бурятии – по 45, в Ингушетии – 43, в Тюменской области – 42, в Республике Марий Эл и Пермском крае – по 41, в Приморском крае – 40, в Мордовии – 38, Ивановской области – 37, Челябинской области – 36, в Вологодской области – 34, в Карачаево-Черкесии – 31.

На Томскую область пришлось 28 случаев, Адыгею – 25, Хакасию – 23, Костромскую область и Чечню – по 21, Удмуртию и Камчатский край – по 20, Псковскую и Амурскую области – по 16, Тверскую область и Карелию – по 15, Кемеровскую область – 13, Республику Коми – 9, Курганскую область и Крым – по 6, Сахалинскую область и Еврейскую АО – по 5, на Магаданскую область – 4, Ненецкий автономный округ и Республику Алтай – по 2, на Севастополь – 1.

В целом в России зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции. Это на 2,5% больше, чем днем ранее. Умерли за последние сутки 174 человека. За весь период скончались 3 807 человек. За сутки выписан 12 331 пациент, за весь период – 131 129 человек.

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что столичный регион стал единственным регионом, который прошел пик заболеваемости коронавирусом.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что пик в городе пришелся на апрель. Она добавила, что в условиях пандемии невозможно избежать роста смертности.