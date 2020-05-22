Цифровые пропуска отменяются в Подмосковье с 23 мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Система цифровых пропусков перестанет работать в Подмосковье с 23 мая. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
"С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на mos.ru. В столице другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", – заявил Воробьев.
Он напомнил, что ранее в области были запущены стройки и промышленные предприятия. Воробьев отметил, что, "по сути, работает почти все, кроме сферы услуг". При этом губернатор отметил, что в дальнейшем все равно требуется соблюдать осторожность.
Он уточнил об обязательном стандарте – это ношение масок и перчаток в общественных местах, транспорте. Воробьев подчеркнул, что если рядом находится человек без маски, "он как минимум подвергает опасности себя и окружающих".
"Объяснение простое: из 100 больных коронавирусом 60–80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус. Поэтому маски, перчатки, дезинфекция – это очень важно, это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьезно", – добавил губернатор.
Также он призвал граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, по возможности оставаться дома и соблюдать самоизоляцию. Он подчеркнул, что угроза пока еще никуда не делась и сейчас нужно максимально беречь себя.
"Также хочу напомнить, что жители старше 65 лет пока, увы, должны оставаться дома. Та же мера касается людей с хроническими заболеваниями. Угроза никуда не делась, нужно беречь себя. Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения", – подчеркнул Воробьев.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что с 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сейчас.
Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю. Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день.
Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа нужно указать при оформлении пропуска.
К пропуску также следует привязать и государственный номер авто в том случае, если человек собирается передвигаться на своей машине. Чтобы быть уверенным, что госномер автомобиля привязан к пропуску, его необходимо проверить в специальном сервисе.
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