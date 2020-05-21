В столице с 27 мая будут действительны лишь московские цифровые пропуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом мэр сообщил на своем персональном сайте.

Собянин заявил, что введенные в столице с апреля ограничительные меры показали хорошие результаты. Он подчеркнул, что Москве удалось избежать "худших сценариев развития пандемии". Количество случаев заражения начало снижаться, а после выздоровления из больниц выписывается все больше людей, подчеркнул мэр.



Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций. Соответствующий указ я сегодня подписал.



Московские пропуска

С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска.

"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня", – написал мэр.

Оформление и аннулирование пропусков сотрудников

Работодатели могут оформлять цифровые пропуска для передвижения по городу для своих сотрудников, а также самостоятельно аннулировать их. Об этом сообщается в опубликованном указе Сергея Собянина. Согласно указу, работодатель вправе аннулировать цифровые пропуска работникам, присутствие которых на рабочих местах не требуется.

Кроме того, Собянин призвал столичные организации максимально сохранять сотрудников на дистанционном режиме работы.



Возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме.



Открытие "Моих документов"

С 25 мая в Москве вновь частично открывают свои двери центры госуслуг "Мои документы". Работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах. Москвичи смогут получить 150 услуг, которые невозможно получить в электронном виде.

Посещение центров станет возможным только по предварительной записи на портале mos.ru. Сотрудники центров и посетители обязаны использовать медицинские маски и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом. Кроме того, в помещениях центров нанесут разметку для соблюдения соцдистанции, установят защитные стекла.

Долгосрочный каршеринг

Также возобновляет свою работу каршеринг. Однако арендовать автомобиль пока можно будет не менее чем на пять дней. У клиента по-прежнему должен быть цифровой пропуск для передвижения по городу. Перед подачей клиенту машина должна быть продезинфицирована.



Конечно, подобный режим работы не является каршерингом в полном смысле слова. Но до тех пор, пока краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан.



Масочный режим на вокзалах

Мэр города еще раз напомнил гражданам об обязательном использовании масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах. Собянин подчеркнул, что средства защиты нужно использовать в том числе в поездах, на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах и других объектах железнодорожного транспорта.

"Друзья, появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием. Для этого мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований. И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни", – заключил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что со среды, 27 мая, в Москве может начаться тестирование на антитела к COVID-19 по предварительной записи. Приглашать детей на бесплатное массовое тестирование не планируется из соображений их же безопасности.

В России за сутки выявили 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892. Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса.

