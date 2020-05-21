Тестирование на антитела к COVID-19 по записи может начаться с 27 мая – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Тестирование на антитела к COVID-19 по предварительной записи может начаться в Москве с 27 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Я действительно говорил о 2–3 неделях (через которые можно сдать тест по желанию. – Прим. ред.), но мы видим, что можем начать эту программу раньше, и постараемся со следующей недели, со среды, по электронной записи приглашать москвичей на тестирование по их желанию, по их инициативе", – сказал Собянин.

Он отметил, что приглашать граждан младше 18 лет на тестирование не планируется из соображений их же безопасности. Собянин уточнил, что тестирование на коронавирус проводится только среди тех детей, которые в данное время находятся в стационарах и лечебных учреждениях.

"Мы воздержались от того, чтобы приглашать маленьких детей в поликлиники. Все равно это некая доля риска, много людей, и вести ребенка, брать кровь из вены – это не самая простая процедура", – сказал Собянин.

Собянин подчеркнул, что итоги первого этапа программы скрининга населения на наличие иммунитета к новой коронавирусной инфекции подведут в Москве в пятницу. Мэр подчеркнул, что благодаря данной программе специалисты выявляют не только переболевших коронавирусом, но и граждан с активной стадией заболевания.

"Ими сейчас занимаются: повторные тесты проходят, им выписываются лекарства, если есть признаки заболеваемости, и так далее", – добавил Собянин.

Программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела была запущена в Москве 15 мая. Сдача крови проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в медицинских учреждениях и не допустить распространения COVID-19.

В настоящее время москвичей выборочно приглашают сдать тест. Тем гражданам, которые были выбраны для исследования, направляют приглашение на тестирование по СМС или электронной почте. В сообщении указывается ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови – запись доступна в течение трех дней.

Подобный метод тестирования позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса, граждан с легкой и средней тяжестью течения заболевания, а также тех лиц, у которых есть иммунитет.

Пункты забора крови для анализа на антитела к коронавирусу работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.

В России за сутки выявили 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892. Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса.

