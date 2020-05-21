"Социальный мониторинг": как работает приложение

15:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Приложение "Социальный мониторинг" создано для пациентов с коронавирусной инфекцией, тех, кто живет вместе с ними, а также для пациентов с ОРВИ. Благодаря ему можно оставаться дома и информировать о добросовестном соблюдении карантина. Жители столицы смогут быть уверенными в том, что пациенты с коронавирусом не нарушают режим изоляции и не подвергают риску заражения других.
Как это работает?
Пользователю грозят штраф в четыре тысячи рублей и принудительная госпитализация (при подписании ранее соответствующего согласия или постановления санитарного врача), если он вовремя не отреагировал на запрос приложения и нарушил режим изоляции.
Как защищены данные?
Все данные, переданные приложению, хранятся на серверах департамента информационных технологий в защищенном виде. После завершения карантина они удаляются в соответствии с действующим законодательством.
Обязан ли пациент пользоваться приложением?
Указом мэра от 5 марта 2020 года № 12-УМ установлено, что пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходящие лечение на дому, те, кто живет вместе с ними, а также пациенты с ОРВИ обязаны использовать технологии электронного мониторинга геолокации, в том числе сервис "Социальный мониторинг".
Пациенты с COVID-19, те, кто живет вместе с ними, а также пациенты с ОРВИ лично подписывают согласие о получении медпомощи на дому или постановление главного санитарного врача. С этого момента в течение 24 часов необходимо зарегистрироваться в приложении "Социальный мониторинг".
А если пациент не подпишет согласие или постановление?
Не подписавших этот документ госпитализируют.
Можно ли пользоваться приложением, если не подтвержден COVID-19 или ОРВИ?
Нет. Приложение разработано исключительно для пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", тех, кто проживает вместе с ними, а также для пациентов с ОРВИ. Использовать его для контроля местоположения остальных жителей столицы не планируется.
Как быть, если нет возможности установить приложение на личный телефон?
На время лечения бесплатно предоставляется телефон с установленным приложением. Использовать его как обычный смартфон не получится. После лечения пациент обязан вернуть технику.
По всем вопросам по работе приложения пользователи могут обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-72-96. Каждое обращение рассматривается индивидуально. Обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции теперь можно и онлайн.
Москвичи могут дистанционно обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции
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