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Технологии

15:09

"Социальный мониторинг": как работает приложение

город технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Приложение "Социальный мониторинг" создано для пациентов с коронавирусной инфекцией, тех, кто живет вместе с ними, а также для пациентов с ОРВИ. Благодаря ему можно оставаться дома и информировать о добросовестном соблюдении карантина. Жители столицы смогут быть уверенными в том, что пациенты с коронавирусом не нарушают режим изоляции и не подвергают риску заражения других.

Как это работает?

  • Нужно получить код из СМС-сообщения, которое придет на указанный ранее номер;
  • Система проверит человека в реестре;
  • Если данные подтвердят, доступ к приложению открывается;
  • После нужно сделать снимок на фронтальную камеру;
  • Приложение будет отслеживать геолокацию и сравнивать с указанным в согласии или постановлении адресом;
  • Сервис будет запрашивать идентификацию по фотографии.

Что будет, если пользователь нарушит карантин?

Пользователю грозят штраф в четыре тысячи рублей и принудительная госпитализация (при подписании ранее соответствующего согласия или постановления санитарного врача), если он вовремя не отреагировал на запрос приложения и нарушил режим изоляции.

Как защищены данные?

Все данные, переданные приложению, хранятся на серверах департамента информационных технологий в защищенном виде. После завершения карантина они удаляются в соответствии с действующим законодательством.

Обязан ли пациент пользоваться приложением?

Указом мэра от 5 марта 2020 года № 12-УМ установлено, что пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходящие лечение на дому, те, кто живет вместе с ними, а также пациенты с ОРВИ обязаны использовать технологии электронного мониторинга геолокации, в том числе сервис "Социальный мониторинг".

Пациенты с COVID-19, те, кто живет вместе с ними, а также пациенты с ОРВИ лично подписывают согласие о получении медпомощи на дому или постановление главного санитарного врача. С этого момента в течение 24 часов необходимо зарегистрироваться в приложении "Социальный мониторинг".

А если пациент не подпишет согласие или постановление?

Не подписавших этот документ госпитализируют.

Можно ли пользоваться приложением, если не подтвержден COVID-19 или ОРВИ?

Нет. Приложение разработано исключительно для пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", тех, кто проживает вместе с ними, а также для пациентов с ОРВИ. Использовать его для контроля местоположения остальных жителей столицы не планируется.

Как быть, если нет возможности установить приложение на личный телефон?

На время лечения бесплатно предоставляется телефон с установленным приложением. Использовать его как обычный смартфон не получится. После лечения пациент обязан вернуть технику.

По всем вопросам по работе приложения пользователи могут обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-72-96. Каждое обращение рассматривается индивидуально. Обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции теперь можно и онлайн.

Москвичи могут дистанционно обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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